Август, 31 в 0:06

Вечером 30 июня стало известно, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался в больнице после продолжительной болезни.

В последние месяцы состояние правителя Советского Союза стремительно ухудшалось, но Горбачев все же застал вторжение российского президента Владимира Путина в Украину.

Факты ICTV собрали все, что говорил Михаил Горбачев о войне в Украине.

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В конце июля близкий друг Горбачева Алексей Венедиктов заявил, что тот был расстроен, когда узнал, что Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.

По словам Венедиктова, Горбачев считает, что Путин “разрушил дело его жизни”.

– Я могу вам сказать, что он расстроен. Конечно, он понимает (что происходит, – Ред.). Это было дело его жизни. Свобода – это дело Горбачева, – цитирует журналиста российский Форбс.

В связи с этим журналист упомянул о политике развития и гласности, которая предусматривает, среди прочего, свободу слова и вероисповедания.

Однако теперь, благодаря политике Путина, все “наследие Горбачева” уничтожено, считает Венедиктов.

Венедиктов добавил, что публично последний правитель Советского Союза на этот счет не высказывался, но

Он напомнил, что во времена, когда Горбачев возглавлял СССР, в Европе было четыре тысячи военных из подразделений Сил быстрого реагирования НАТО, а теперь в Альянсе объявили, что к концу следующего года контингент увеличат до 300 тыс. человек.