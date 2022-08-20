Август, 19 в 21:11

Обозреватель по вопросам нефти и газа

Российская Федерация полностью остановит прокачку газа через Северный поток в период с 31 августа по 2 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе российской газовой корпорации Газпром.

Российский монополист утверждает, что остановка транзита энергоносителей якобы связана с ремонтом единого агрегата. И, по словам российской корпорации, после завершения ремонта подача газа будет восстановлена на уровне 33 млн кубометров в сутки.

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— 31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Комплекс регламентных работ согласно действующему контракту на техническое обслуживание будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens, — говорится в сообщении.

В соответствии с технической документацией компании Siemens, каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата, которое включает в себя: осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха.

Источник: Газпром