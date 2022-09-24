Сентябрь, 23 в 22:44

Президент Европейского Совета Шарль Мишель считает, что следует приостановить членство Российской Федерации в Совбезе ООН.

Об этом сообщает Европейская правда.

По словам Шарля Мишеля, когда постоянный член Совбеза начинает неспровоцированную и неоправданную войну, его членство нужно приостанавливать автоматически.

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— Когда постоянный член Совбеза начинает неспровоцированную и неоправданную войну, войну, осуждаемую Генеральной Ассамблеей, приостановление членства этого члена в Совбезе, на мой взгляд, должно быть автоматическим, — сказал Мишель во время своего выступления на заседании в Нью-Йорке.

Кроме того, президент Евросовета отметил, что использование права вето должно быть исключением. Однако оно стало правилом, а это нужно менять.

Пять постоянных членов Совбеза ООН – Китай, США, Франция, Британия и Россия – имеют право вето на резолюции, обязательные для выполнения странами-членами.

Ранее президент США Джо Байден на Генассамблее ООН заявил, что право вето в Совете безопасности ООН следует использовать только в редких, чрезвычайных ситуациях, чтобы гарантировать, что совет остается заслуживающим доверия и эффективным.

А вот в правительстве Турции считают, что право вето в Совбезе ООН вообще следует отменить.

Турция хочет, чтобы ООН и Совет безопасности ООН были более инклюзивными. Она хочет, чтобы здесь были представлены все страны.

— Конечно, можно было бы определить критерии в зависимости от населения, размера и географического расположения каждой страны. А еще в Совбезе ООН право вето должно быть отменено. Альтернативы этому есть, — сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Источник:Европейская правда, Anadolu Agency