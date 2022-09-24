Сентябрь, 24 в 18:36

Объявленная президентом России Владимиром Путиным мобилизация напрямую влияет на международный бизнес, который продолжает работать на территории Российской Федерации.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, теперь компании обязаны содействовать властям в мобилизации своих сотрудников на войну. Поэтому перед международным бизнесом стоит дилемма.

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— Мобилизация Путина также напрямую влияет на международный бизнес, который продолжает работать в России. Теперь они обязаны по закону помогать властям в привлечении своих сотрудников. Выбор — либо стать соучастниками путинской варварской войны, либо немедленно уйти из России, — отметил глава МИД Украины.

Putin’s mobilization also directly affects international businesses which remain working in Russia. They are now obliged by law to assist authorities in drafting their employees. The choice is either to become accomplices in Putin’s barbaric war or immediately pull out of Russia. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 24, 2022

21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. По официальным данным, речь идет о призыве 300 тыс. резервистов. Однако СМИ сообщают, что Кремль планирует отправить на войну 1 миллион или даже больше.

Во временно оккупированном Крыму около 90% повесток получают крымские татары.