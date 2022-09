Объявленная президентом России Владимиром Путиным мобилизация напрямую влияет на международный бизнес, который продолжает работать на территории Российской Федерации.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, теперь компании обязаны содействовать властям в мобилизации своих сотрудников на войну. Поэтому перед международным бизнесом стоит дилемма.

Putin’s mobilization also directly affects international businesses which remain working in Russia. They are now obliged by law to assist authorities in drafting their employees. The choice is either to become accomplices in Putin’s barbaric war or immediately pull out of Russia.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 24, 2022