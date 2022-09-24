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Факты / Світ / Росія

МИД Украины призывает международные компании уходить из РФ из-за мобилизации

Марта Бондаренко, редактор ленты
російські військові
Фото: Depositphotos

Объявленная президентом России Владимиром Путиным мобилизация напрямую влияет на международный бизнес, который продолжает работать на территории Российской Федерации.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, теперь компании обязаны содействовать властям в мобилизации своих сотрудников на войну. Поэтому перед международным бизнесом стоит дилемма.

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— Мобилизация Путина также напрямую влияет на международный бизнес, который продолжает работать в России. Теперь они обязаны по закону помогать властям в привлечении своих сотрудников. Выбор — либо стать соучастниками путинской варварской войны, либо немедленно уйти из России, — отметил глава МИД Украины.

21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. По официальным данным, речь идет о призыве 300 тыс. резервистов. Однако СМИ сообщают, что Кремль планирует отправить на войну 1 миллион или даже больше.

Во временно оккупированном Крыму около 90% повесток получают крымские татары.

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