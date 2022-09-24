Сентябрь, 24 в 14:34

После оглашения Кремлем частичной мобилизации повестки начали раздавать и во временно оккупированном Крыму. При этом около 90% из них получают крымские татары.

Об этом сообщили в общественной организации КрымSOS.

– По предварительным оценкам, около 90% повесток в Крыму получили крымские татары. В то же время они составляют 13–15% населения полуострова. Такие масштабы мобилизации могут привести к скрытому геноциду крымскотатарского народа, — подчеркнул аналитик КрымSOS Евгений Ярошенко.

В организации со ссылкой на международное право объяснили, что умышленное создание условий, направленных на полное или частичное уничтожение этнической группы, является одной из форм геноцида.

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Кроме того, мобилизация жителей временно захваченных территорий в армию страны-оккупанта является военным преступлением. Такой призыв запрещен ст. 51 IV Женевской конвенции.

Военным преступлением является и принуждение граждан Украины к участию в войне против собственного государства.

– Крымские татары являются гражданами и коренным народом Украины, которых РФ может целенаправленно уничтожать, бросив на войну против собственного государства, – уточнил Ярошенко.

По данным КрымSOS, с начала так называемой частичной мобилизации в РФ повестки получили не менее 5 тыс. жителей временно оккупированного Крыма.

Накануне о “мобилизации” РФ в оккупированном Крыму упоминал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении. Он отметил, что в местах компактного проживания крымских татар на полуострове оккупанты пытаются мобилизовать как можно больше мужчин.

– Это сознательная попытка РФ уничтожить крымскотатарский народ, — отметил президент.

Он призвал жителей оккупированных территорий любым способом избегать российской мобилизации и пытаться выехать на свободную территорию Украины.

Как известно, российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ 21 сентября. По официальным данным, речь идет о призыве “300 тыс. резервистов”. Однако, по данным СМИ, Кремль планирует отправить на войну против Украины миллион или даже 1,2 млн россиян.

Источник: КрымSOS