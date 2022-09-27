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Факты / Світ / Росія

Спланированный акт агрессии РФ против ЕС: Подоляк об утечке газа на Северном потоке

Ольга Тетеріна, редактор ленты
газові труби
Фото: Depositphotos

Утечка газа на российском газопроводе Северный поток – не что иное, как спланированный Россией акт агрессии против Европейского Союза.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Масштабная “утечка газа” из СП-1 – это не что иное, как спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС. Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой. Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность – танки для Украины. Особенно немецкие, – отметил он.

Напомним, что накануне на двух нитях российского газопровода Северный поток-1 внезапно начало падать давление.

Северный поток-1 является единственным трубопроводом, благодаря которому в Европу поставляется газ из России.

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