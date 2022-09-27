Сентябрь, 27 в 16:42

Утечка газа на российском газопроводе Северный поток – не что иное, как спланированный Россией акт агрессии против Европейского Союза.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Масштабная “утечка газа” из СП-1 – это не что иное, как спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС. Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой. Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность – танки для Украины. Особенно немецкие, – отметил он.

Масштабний «витік газу» з ПП-1 – це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. ???????? хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку – танки для ????????. Особливо німецькі… Сейчас смотрят — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 27, 2022

Напомним, что накануне на двух нитях российского газопровода Северный поток-1 внезапно начало падать давление.

Северный поток-1 является единственным трубопроводом, благодаря которому в Европу поставляется газ из России.