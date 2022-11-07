Ноябрь, 07 в 7:04

Ключевые кремлевские чиновники начали коллективно понижать свою риторику о возможности применения ядерного оружия в Украине.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны, Кремлю попросту не удалось запугать украинское правительство.

Так, МИД России 2 ноября опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны. Там говорится, что Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей, и что такая война не должна быть развязана.

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Еще МИД России заявил о своей приверженности к сокращению и ограничению ядерных вооружений.

Российский президент Владимир Путин 27 октября заявил, что России нет нужды применять ядерное оружие против Украины, и подчеркнул, что в РФ никогда не обсуждали возможность применения ядерного оружия.

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев также все больше преуменьшает свою ядерную риторику, и теперь сосредоточился на продвижении “единства России” в войне в Украине.

Напомним, что Путин и ключевые кремлевские чиновники стали говорить об использовании ядерного оружия после речи Путина об аннексии украинских территорий 30 сентября и в течение всего октября. В РФ полагали, что это может оказать давление на Украину относительно проведения переговоров и уменьшить поддержку Киева Западом.

В Кремле усилили свою ядерную риторику после военных неудач в Харьковской области и во время контрнаступлений ВСУ вблизи Лимана и на севере Херсонской области в начале октября.

Аналитики считают, что Кремль такими угрозами возможно пытается отвлечься от своих военных неудач, а также от растущего напряжения в обществе из-за мобилизации.