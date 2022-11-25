Ноябрь, 25 в 16:37

Президент России Владимир Путин 25 ноября встретился с якобы матерями российских военных, в настоящее время воюющих против Украины.

Издание Можем объяснить установило, кто на самом деле некоторые женщины, которые пришли на встречу с Путиным.

К примеру, одной такой “мамой” оказалась московская чиновница и депутат от путинской партии Единая Россия Ольга Бельцева. Она является заместителем директора бюджетного учреждения Центр досуга и спорта Юность. А также входит в Отраднинский совет депутатов. Направление ее работы – предоставление социальной помощи льготным категориям граждан.

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Еще одной солдатской мамой оказалась глава Подмосковного исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Юлия Белехова. Она также возглавляет Ассоциацию глав советов многоквартирных домов Московской области. В 2016-м была в списках кандидатов Единой России в Госдуму, но не прошла.

СМИ удалось идентифицировать Надежду Узунову, отвечающую в Усть-Абаканском Боевом братстве за сбор гуманитарной помощи для российских мобилизованных. Надежда Узунова сильно переживала из-за того, что не может перечислить всех представителей бизнес-сообщества, отозвавшихся на беду, сообщало местное медиа.

Собиранием гуманитарки для мобилизованных занимается и Марина Мигунова, которая является членом общественной палаты Орехово-Зуева.

На встречу с Путиным приехала и чиновница из Тивы – начальница отдела по делам семьи, молодежи и спорта в администрации Каа-Хемского района Ирина Тас-оол.

Слева от Путина сидела режиссер Олеся Шигина – она снимает православное патриотическое кино.

Справа от Путина, в черном платке, сидела Жарадат Агуева. Представительница чеченской верхушки. Ее сыновья – командир батальона Запад-Ахмат Исмаил Агуев и начальник Курчалоевского РОВД Рустам Агуев. Оба воюют в Украине. О “подвигах” Исмаила Агуева Кадыров регулярно рассказывал в своем Telegram-канале.

Фото: скриншот Реальное время