Ноябрь, 27 в 6:29

Российское руководство может пытаться уравновесить влияние владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина за счет продвижения других параллельных военных структур.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в Кремле назначили связанного с Виктором Януковичем прокремлевского бизнесмена Армена Саркисяна новым администратором тюрем на оккупированных Россией территориях Украины. Саркисян также будет участвовать в создании новой частной военной компании.

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У Саркисяна уже есть модель новой частной военной компании, основанный на вербовке заключенных, как это делают в ЧВК Вагнера. Финансировать новую ЧВК будет российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян.

Карапетян является владельцем холдинговой компании Ташир, субподрядчика российского Газпрома.

В ГУР отмечают, что намерение Саркисяна создать новую частную военную структуру является попыткой создать противовес фактической монополии Пригожина в сфере российских частных военных компаний.

Стоит отметить, что частные военные компании в России запрещены законом.

Как ранее сообщили в ГУР Минобороны, Армен Саркисян (Армен Горловский) – криминальный авторитет из Горловки. Близок к семье Виктора Януковича и связан с еще одним уголовником – Юрием Иванющенко (Юра Енакиевский). В Украине его разыскивают как одного из организаторов убийств на Майдане.

С 24 февраля занимается мародерством и “отжимом” бизнесов на оккупированных территориях Украины.

Ранее сообщалось, что Пригожин вербует врачей и медперсонал на войну в Украине. За месяц командировки обещают платить до 500 тыс. рублей.

Фото: скриншот с видео