Декабрь, 09 в 18:24

Около шести утра 9 декабря в московском ТЦ Мега Химки произошел крупный пожар.

Очаг возгорания был на территории строительного гипермаркета OBI, но огонь быстро по всей площади здания.

В результате пожара произошло несколько мощных взрывов.

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Российским пожарным пришлось тушить пламя на площади 7 тыс. кв. м.

В то же время, по данным Страткома ВСУ огонь охватил площадь 1,5 тыс. кв. м. Подлинная информации о том, что именно сгорело, отсутствует.

В итоге немецкий гипермаркет OBI, работавший на территории ТЦ Мега Химки, был практически полностью разрушен.

Вследствие пожара погиб один человек, который работал охранником торгового центра. Всего на момент возгорания, пишут российские СМИ, в здании находились 20 человек, но 19 из них смогли эвакуироваться.

Сгорел ТЦ Мега Химки под Москвой: что известно и реакция СтратКома ВСУ / 4 фотографии

При этом Статком ВСУ уточняет, что во время пожара сгорел склад электрооборудования, который вероятно принадлежал компании, отвечающей за перевозку опасных грузов по железнодорожным путям в России.

— И снова пожар. И снова на Московии. В этот раз сгорел склад электрооборудования в Подмосковье. По имеющейся информации, там находился склад “Транспортные Технологии Столица”, отвечающий за перевозку опасных грузов железнодорожными путями, — говорится в сообщении.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ предполагают, что пожар может быть “частью деятельности рельсовых партизан”.

В то же время, по данным российских СМИ, которые цитируют московских правоохранителей, причиной пожара стало якобы “нарушение правил сварочных работ”.

Пламя разгорелось в пристройке к гипермаркету OBI, который находился на реконструкции. Рабочие проводили сварочные работы, в результате чего начался пожар, а сварщики не справились с ликвидацией огня и покинули здание.

Причиной взрывов российские СМИ называют якобы газовые баллоны, которые находились на территории ТЦ.

Ущерб от пожара может достигнуть 20-30 млрд рублей (от $320 млн до $480 млн, — Ред.), считают во Всероссийском союзе страховщиков.

Сеть OBI является немецкой компанией по продаже стройматериалов. В начале российско-украинской войны сеть супермаркетов объявила о приостановке работы магазинов, но из-за угроз России забрать имущество магазинов и продолжить работать под старым именем, гипермаркеты OBI были переданы в доверительное управление.

Фото: Стратком ВСУ