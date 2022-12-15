Декабрь, 15 в 17:16

Сотрудники российского государственного холдинга ВГТРК использовали письма ФСБ, китайскую пропаганду и новости из консервативных американских СМИ, чтобы создать нарратив об успехах России на войне в Украине.

Об этом пишет газета The New York Times, журналисты которой проанализировали слитую в сеть переписку сотрудников компании с января по март 2022 года.

Согласно материалам, государственные пропагандисты следовали указаниям ФСБ и министерства обороны РФ о том, как освещать события, вызвавшие международный резонанс.

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Сотрудники ВГТРК быстро пускали в эфир информацию ФСБ, которая “рисовала радужную картину войны, которая на самом деле ухудшалась”.

— 24 февраля, в день российского вторжения, ФСБ разослала государственным СМИ электронные письма, в которых назвала адресатов “коллегами”. В письме утверждалось, что украинские солдаты покидают свои позиции. В другом сообщении говорилось, что Украина якобы захватила гражданское грузовое судно, — сообщается в статье.

В марте ФСБ отправила сотрудникам государственных медиа досье на двух убитых украинских офицеров.

Спецслужба утверждала, что они были террористами и убивали мирных жителей. В то же время, ФСБ попросила не ссылаться на нее в новостях, что и сделали сотрудники холдинга.

После обстрела театра в Мариуполе ФСБ направила государственным СМИ письмо с отметкой Важно!. К нему добавлено видео с женщиной, которая говорила, что театр взорвали украинские националисты, а не российские военные.

– Пожалуйста, используйте в своих материалах, – говорилось в письме.

Кроме этого, по данным NYT, российская пропаганда использовала избранные цитаты из консервативных американских СМИ, которые показывали, что жители США якобы недовольны санкциями.

Также сотрудники ВГТРК перерабатывали сообщения из китайских государственных СМИ, создавая нарратив, что Китай поддерживает Россию и ее “справедливую войну” в Украине.

В газете подчеркивают, проанализированные письма дают представление о “пропагандистской машине РФ, которая, возможно, является самым большим успехом России в военное время”.