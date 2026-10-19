В Пекине прокомментировали возможную встречу лидеров США, России и Китая
- В Пекине прокомментировали информацию о возможном саммите лидеров Китая, США и России для обсуждения войны в Украине.
- По словам российского диктатора, встреча могла бы состояться в следующем месяце.
МИД Китая не располагает информацией о возможной встрече Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина.
Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин во время брифинга 19 октября.
Состоится ли встреча лидеров Китая, США и России
Мао Нин спросили, согласился бы Китай на встречу лидеров США и России для обсуждения войны в Украине.
По словам российского диктатора Владимира Путина, такая встреча могла бы состояться в следующем месяце.
— На данный момент мне нечего сообщить по этому поводу, — ответила представительница китайского МИД.
Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Путин предложил провести трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином для обсуждения войны в Украине.
По замыслу Путина, саммит должен был состояться в ноябре на территории Китая. Вашингтон не согласился на это предложение.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что саммит с участием Китая, США и РФ поощрит Путина продолжать войну против Украины.
— Приглашение Путина на такую встречу подпитало бы его жажду к самовозвеличиванию и придало бы ему авторитет, которого он не заслуживает. Он не является мировым лидером, он — военный преступник. А Россия — это не мировая мощь, это глобальная проблема, — отметил Сибига.