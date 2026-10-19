МИД Китая не располагает информацией о возможной встрече Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин во время брифинга 19 октября.

Состоится ли встреча лидеров Китая, США и России

Мао Нин спросили, согласился бы Китай на встречу лидеров США и России для обсуждения войны в Украине.

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По словам российского диктатора Владимира Путина, такая встреча могла бы состояться в следующем месяце.

— На данный момент мне нечего сообщить по этому поводу, — ответила представительница китайского МИД.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Путин предложил провести трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином для обсуждения войны в Украине.

По замыслу Путина, саммит должен был состояться в ноябре на территории Китая. Вашингтон не согласился на это предложение.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что саммит с участием Китая, США и РФ поощрит Путина продолжать войну против Украины.

— Приглашение Путина на такую встречу подпитало бы его жажду к самовозвеличиванию и придало бы ему авторитет, которого он не заслуживает. Он не является мировым лидером, он — военный преступник. А Россия — это не мировая мощь, это глобальная проблема, — отметил Сибига.

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