За девять месяцев 2026 года телемарафон Єдині новини еще раз доказал свою важную общественную и информационную миссию.

Совместными усилиями медиагрупп и зрителей удалось аккумулировать более 118 млн грн на нужды украинских военных, а также воплотить в жизнь более 20 масштабных социальных проектов.

О ключевых достижениях, информационных кампаниях и поддержке фронта — читайте в материале.

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Результаты и благотворительные сборы Єдиних новин за 9 месяцев

Одним из главных векторов деятельности Єдиних новин остается практическая поддержка украинских защитников и защитниц.

Благодаря общим благотворительным инициативам команд Starlight Media, 1+1 media, Мы — Украина, Inter Media Group и активным зрительским донатам в течение 2026 года было собрано 118 651 219 грн.

Привлеченные средства были направлены на ключевые нужды войска:

закупку ударных и разведывательных беспилотников;

средства связи и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

обеспечение медэвакуации и ремонт военной техники.

Благотворительные сборы дополнилось и проектом Знаки сили і честі, который знакомит общество с украинскими подразделениями. В его рамках уже созданы ролики о 57 бригадах Сил обороны, освещая истории и ценности людей, стоящих за боевыми шевронами.

В общей сложности за 2026 год в эфире вышло более 350 социальных роликов общим хронометражем 14 800 минут.

В 2026 году информационное вещание Єдиних новин активно освещало важные общественные вопросы. Значительная часть эфира была посвящена рекрутингу, условиям контрактной службы, вопросам обеспечения военных, реинтеграции ветеранов и инструкциям по безопасности в военное время.

Ключевые направления социальной работы марафона:

Поддержка кампании Минобороны Обирай командира : серия интервью с офицерами ВСУ, которая помогла раскрыть человеческое измерение военной службы.

: серия интервью с офицерами ВСУ, которая помогла раскрыть человеческое измерение военной службы. Взаимодействие с государственными программами: распространение информации об инициативе энергетической поддержки ЄОпора, программе Національний кешбек, профилактике здоровья и мероприятия по экономии электроэнергии.

распространение информации об инициативе энергетической поддержки ЄОпора, программе Національний кешбек, профилактике здоровья и мероприятия по экономии электроэнергии. Информационная помощь жителям ВОТ: освещение безопасных механизмов выезда с временно оккупированных территорий и алгоритмов возвращения на подконтрольную Украине территорию.

Совместное вещание Єдиних новин стартовало 26 февраля 2022 как ответ украинских медиа на полномасштабное вторжение России.

Сегодня непрерывную работу телемарафона обеспечивают сотни журналистов, операторов, редакторов и технических специалистов, работающих даже во время массированных ракетных атак, угроз обесточений и длительных воздушных тревог.

Результаты работы марафона в 2026 году подтверждают, что Єдині новини являются не только источником оперативной информации, но и действенной площадкой для объединения государства, общества и благотворителей вокруг поддержки Сил обороны Украины.

Фото: Єдині новини

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