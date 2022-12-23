Декабрь, 23 в 11:22

Глава Кремля Владимир Путин взбудоражил информационное пространство России, впервые за почти 10 месяцев назвав войну в Украине войной, а не “специальной военной операцией”.

В ходе пресс-конференции президент заявил, что Россия стремится “не раскачивать маховик военного конфликта, а наоборот – прекратить эту войну”.

– Заменил термины Путин в то время, когда лживо обвинил Украину в разрешении войны против своего населения в 2014 году, – отметили аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты отметили, что упоминание Путиным “войны” побудило нескольких военных блогеров заявить, что они всегда пользовались этими двумя терминами, которые якобы взаимозаменяемы.

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Блогеры начали утверждать, что “каждый мыслящий человек знает: происходящее в Украине – это горячая война”, несмотря на отсутствие официального объявления войны Россией.

– Путаница указывает на то, что ограниченный нарратив войны Путина может противоречить его презентации “специальной военной операции” как борьбы за суверенитет России, не являющейся официальной войной, – заявили в ISW.

Напомним, что 4 марта российские депутаты дополнили Уголовный кодекс РФ статьей 207.3, согласно которой предусмотрена ответственность за распространение “заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ” и “дискредитацию использования российских войск”.

За нарушение статьи предусмотрено наказание от 1,5 млн рублей штрафа до 15 лет тюрьмы.

После того, как 22 декабря Владимир Путин назвал войну войной, муниципальный депутат петербургского ГУ Смольнинское Никита Юферев обратился к генпрокурору и МВД с просьбой проверить выступление президента РФ во время пресс-конференции.

По его убеждению, Путина можно “привлечь к установленной законом ответственности за распространение фейков о действиях российской армии”, потому что “за такие слова о войне уже осудили несколько тысяч человек”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 303-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW

Фото: Президент России