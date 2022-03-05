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Факты / Украина

До 15 лет за “фейки” об армии: новый репрессивный закон Путина

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До 15 лет за “фейки” об армии: новый репрессивный закон Путина

4 марта Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за “фейки” о действиях российской армии в Украине. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Закон дополняет собой Уголовный кодекс РФ статьей 207.3, вводящей наказание за распространение “известно ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ” и “дискредитацию использования российских войск”.

Наказание варьируется от штрафа в размере полутора миллионов рублей до 15 лет за решеткой.

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Ранее болгарский медиаэксперт и журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что у России осталось ресурсов на войну до воскресенья. После этого захватчиков ждет крах.

По словам Грозева, на следующей неделе Россию ждут санкции, масштаба которых “мы раньше еще не видели”, и они коснутся даже Путина.

Фото: Офіційний сайт Кремля

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