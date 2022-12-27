Минус пять самолетов ТУ-95: стали известны возможные последствия взрыва в Энгельсе
Украинский журналист, ведущий проекта Ищи своих Владимир Золкин со ссылкой на свои источники рассказал о потерях российского врага после вчерашнего взрыва на аэродроме в Энгельсе.
По его словам, 17 оккупантов погибли, 26 получили ранения, трое из которых в тяжелом состоянии.
Взрывами повреждены пять стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев ТУ-95, а диспетчерскую башню разнесло полностью.
Журналист подчеркнул, что не имеет спутниковых снимков, которые могли бы подтвердить потери врага, однако полностью доверяет своему источнику информации.
Напомним, что взрыв на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области прогремел 26 декабря. Тогда сообщалось, что в результате удара беспилотников существенные повреждения получили по меньшей мере два стратегических бомбардировщика.
Это вторично атаковать аэродром в Энгельсе. Первый раз взрывы на аэродроме в Энгельсе прозвучали 5 декабря.
Российские блогеры очень возмущены тем, что военное руководство не способно защитить столь важные объекты.