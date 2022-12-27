Декабрь, 27 в 12:04

Украинский журналист, ведущий проекта Ищи своих Владимир Золкин со ссылкой на свои источники рассказал о потерях российского врага после вчерашнего взрыва на аэродроме в Энгельсе.

По его словам, 17 оккупантов погибли, 26 получили ранения, трое из которых в тяжелом состоянии.

Взрывами повреждены пять стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев ТУ-95, а диспетчерскую башню разнесло полностью.

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Журналист подчеркнул, что не имеет спутниковых снимков, которые могли бы подтвердить потери врага, однако полностью доверяет своему источнику информации.

Напомним, что взрыв на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области прогремел 26 декабря. Тогда сообщалось, что в результате удара беспилотников существенные повреждения получили по меньшей мере два стратегических бомбардировщика.

Это вторично атаковать аэродром в Энгельсе. Первый раз взрывы на аэродроме в Энгельсе прозвучали 5 декабря.

Российские блогеры очень возмущены тем, что военное руководство не способно защитить столь важные объекты.