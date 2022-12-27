Декабрь, 27 в 9:50

Удары по военным объектам в глубоком тылу России продолжают нервировать российское провоенное сообщество.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, вчерашняя атака на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области вызвала критику со стороны российских военкоров. Они раскритиковали возможности российской противовоздушной обороны, а также то, как власти попытались справиться с атакой, и отреагировали на удар.

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Отмечено, что один из военных блогеров, связанный с ЧВК Вагнера, спросил, почему российская ПВО “удивительным способом” предотвращает удары лишь “точно над аэродромом/воинской частью”, и напомнил, что аэродром Энгельс находится в 500 км от границ России.

Ситуацию прокомментировал и военный преступник Игорь Гиркин. Он саркастически “поздравил” российские силы ПВО “с очередной победой” и спросил, почему РФ разрешает беспилотникам проникать так глубоко на территорию России.

– Другие военкоры также критиковали технические возможности российских систем ПВО и РЭБ и выразили обеспокоенность неспособностью российских властей защитить критически важную инфраструктуру, – заключают аналитики.

В ночь на понедельник, 26 декабря, на военном аэродроме в российском Энгельсе Саратовской области раздался мощный взрыв. В городе звучала сирена. В результате удара беспилотников по аэродрому существенно повреждены по меньшей мере два стратегических бомбардировщика.

Первый раз взрывы на аэродроме в Энгельсе прогремели 5 декабря.

Фото: Maxar