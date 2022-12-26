Декабрь, 26 в 15:36

Ситуацию на фронте взрывы на аэродроме в Энгельсе Саратовской области вряд ли изменят, однако могут повлиять на способность РФ наносить массированные ракетные удары по Украине, считает военный эксперт Олег Жданов.

– Последняя информация, которую я увидел, что командный пункт на этом аэродроме якобы выведен из строя. А если выводится командный пункт, то управление полетами может быть затруднено и возникают проблемы с нанесением ракетных ударов, – объяснил он.

По его словам, переместить самолеты и материально-техническую базу невозможно за короткий промежуток времени – на это уйдет минимум три месяца.

Жданов также сообщил, что у границ России с Украиной не так много аэродромов, способных принимать самолеты такого класса.

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Если брать Беларусь, то с ее территории российская авиация уже несколько месяцев не наносит удары, в Воронеже есть стратегическая авиация, однако он ближе к Украине, чем Энгельс, и, по мнению Жданова, туда “долетит быстрее”.

– Здесь уже необходимо искать что-то другое. Возможно, за Уралом, у них там тоже есть авиационные базы. Тогда возникает другая проблема – очень далеко лететь, – подчеркнул эксперт.

Ночью 26 декабря прогремело несколько взрывов на военном аэродроме Энгельс Саратовской области. По данным росСМИ, погибли три человека, но самолеты якобы не пострадали.

В Минобороны РФ говорят, что аэродром атаковали ударные дроны, одну из двух ракет, выпущенных БПЛА, сбила их ПВО, а другая попала в пункт управления авиабазой.