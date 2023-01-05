Путин заявил, что РФ якобы готова к миру, но с учетом “новых территориальных реалий”

Январь, 05 в 15:42

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу о мире при условии отказа Украины от оккупированных территорий в ответ на призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к прекращению огня.

Наместник Кремля заявил, что РФ якобы открыта к диалогу о войне, но Киеву нужно учитывать “новые территориальные реалии”.

В пресс-службе Путина заявили, что он говорил президенту Турции о “деструктивной роли Запада”, который “накачивает Украину вооружениями”.

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Но при этом он якобы снова заявил об “открытости РФ к диалогу”, но на “определенных условиях”. В частности, диктатор цинично заявил, что Киеву нужно учесть “новые территориальные реалии”.

5 января стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с Путиным. Одной из тем беседы была война в Украине.

В пресс-службе главы турецкого лидера заявили, что Эрдоган подчеркнул, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним прекращением огня и видением справедливого урегулирования.

Также во время разговора Эрдоган напомнил, что переговоры по зерновому коридору, обмену пленными и созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС принесли положительные результаты.