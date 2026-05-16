Какой праздник 16 мая и почему сегодня не стоит употреблять алкоголь
В субботу, 16 мая, в Украине отмечают День науки, а киевляне празднуют оригинальный локальный праздник — День соседа.
В мировом календаре на эту дату приходятся Международный день мальчиков, Всемирный день скрипки, Международный день мирного сосуществования, Всемирный день скандинавской ходьбы, Международный день света, Всемирный день спортивного ориентирования и День свободы культуры.
Православная церковь сегодня чтит память преподобного Феодора Освященного. Подробнее о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — в материале.
- Какой сегодня церковный праздник — 16 мая 2026 года
- Какой сегодня, 16 мая 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 16 мая 2026 года
- Что нельзя делать 16 мая 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 16 мая 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 16 мая 2026 года
Верующие сегодня вспоминают преподобного Феодора Освященного. Он родился около 316 года в Египте в состоятельной христианской семье.
Феодора прозвали “освященным”, потому что он первым в своей обители получил чин священника. Он был учеником преподобного Пахомия Великого, прославился святостью жизни и щедрым даром чудотворения. Умер Феодор в 368 году.
Какой сегодня, 16 мая 2026 года, день в Украине
В третью субботу мая в Украине традиционно отмечают День науки — профессиональный праздник, учрежденный президентским указом в 1997 году. Этот день призван почтить ученых, их упорный труд и вклад в развитие государства.
В Киеве на эту дату приходится День соседа – молодой городской праздник, который был учрежден мэром столицы Виталием Кличко в 2018 году. Его цель – укрепить добрососедские связи, сплотить сообщества и создать более дружеское взаимодействие между жителями.
В этот день киевляне могут организовать соседские встречи, пикники, помочь тем, кто нуждается в поддержке, или просто угостить соседа собственной выпечкой.
Кто празднует день ангела 16 мая 2026 года
С именинами сегодня стоит поздравить обладателей таких мужских имен: Георгий, Александр, Феодор.
Что нельзя делать 16 мая 2026 года
Сегодня нельзя лениться и откладывать важную работу. Согласно народным приметам, в этот день не стоит пить алкоголь, иначе начнутся проблемы со здоровьем.
Запрещено ссориться с близкими и спорить по пустякам, потому что отношения испортятся надолго. Также 16 мая нельзя желать людям плохого — все вернется бумерангом.
Что можно делать сегодня
В народе 16 мая прозвали Житником. В этот день обычно сеяли овес, пшеницу и рожь, а любую работу на огороде или в поле начинали с молитвы к преподобному Феодору.
Чтобы привлечь в дом благосостояние, в этот день советуют поставить на стол кашу — пшеничную, гречневую или ячменную.
Народные приметы на 16 мая 2026 года
- Зацвела рябина — ждите потепления.
- Гремит — к хорошему урожаю зерна.
- Пчелы летают далеко от улья — к теплой погоде в ближайшие дни.
- День ясный, но цветы не раскрылись — скоро будет непогода.
- На ольхе много шишек — к урожаю ячменя.