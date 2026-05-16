В субботу, 16 мая, в Украине отмечают День науки, а киевляне празднуют оригинальный локальный праздник — День соседа.

В мировом календаре на эту дату приходятся Международный день мальчиков, Всемирный день скрипки, Международный день мирного сосуществования, Всемирный день скандинавской ходьбы, Международный день света, Всемирный день спортивного ориентирования и День свободы культуры.

Православная церковь сегодня чтит память преподобного Феодора Освященного. Подробнее о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — в материале.

Сейчас смотрят

Какой сегодня церковный праздник — 16 мая 2026 года

Верующие сегодня вспоминают преподобного Феодора Освященного. Он родился около 316 года в Египте в состоятельной христианской семье.

Феодора прозвали “освященным”, потому что он первым в своей обители получил чин священника. Он был учеником преподобного Пахомия Великого, прославился святостью жизни и щедрым даром чудотворения. Умер Феодор в 368 году.

Какой сегодня, 16 мая 2026 года, день в Украине

В третью субботу мая в Украине традиционно отмечают День науки — профессиональный праздник, учрежденный президентским указом в 1997 году. Этот день призван почтить ученых, их упорный труд и вклад в развитие государства.

В Киеве на эту дату приходится День соседа – молодой городской праздник, который был учрежден мэром столицы Виталием Кличко в 2018 году. Его цель – укрепить добрососедские связи, сплотить сообщества и создать более дружеское взаимодействие между жителями.

В этот день киевляне могут организовать соседские встречи, пикники, помочь тем, кто нуждается в поддержке, или просто угостить соседа собственной выпечкой.

Кто празднует день ангела 16 мая 2026 года

С именинами сегодня стоит поздравить обладателей таких мужских имен: Георгий, Александр, Феодор.

Что нельзя делать 16 мая 2026 года

Сегодня нельзя лениться и откладывать важную работу. Согласно народным приметам, в этот день не стоит пить алкоголь, иначе начнутся проблемы со здоровьем.

Запрещено ссориться с близкими и спорить по пустякам, потому что отношения испортятся надолго. Также 16 мая нельзя желать людям плохого — все вернется бумерангом.

Что можно делать сегодня

В народе 16 мая прозвали Житником. В этот день обычно сеяли овес, пшеницу и рожь, а любую работу на огороде или в поле начинали с молитвы к преподобному Феодору.

Чтобы привлечь в дом благосостояние, в этот день советуют поставить на стол кашу — пшеничную, гречневую или ячменную.

Народные приметы на 16 мая 2026 года

Зацвела рябина — ждите потепления.

Гремит — к хорошему урожаю зерна.

Пчелы летают далеко от улья — к теплой погоде в ближайшие дни.

День ясный, но цветы не раскрылись — скоро будет непогода.

На ольхе много шишек — к урожаю ячменя.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.