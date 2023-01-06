Январь, 06 в 11:01

Заявление президента РФ Владимира Путина о 36-часовом прекращение огня в период с 6 по 7 января на Рождество является информационной операцией против репутации Украины.

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны ISW.

Российский диктатор Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу инициировать прекращение огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января по “всей линии соприкосновения сторон в Украине” и призвал Украину сделать то же самое.

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Заявление Путина было якобы ответом на призыв патриарха Московского Кирилла о временном прекращении огня в связи с празднованием Сочельника и Рождества Христова.

Только украинские и западные официальные лица, в том числе президент США Джо Байден, сразу же назвали лицемерием такое заявление, отметив, что армия РФ вела обстрелы и 24-го, и 25 декабря, когда многие украинцы праздновали Рождество.

По мнению аналитиков, 36-часовая пауза нужна Путину для того, чтобы дать российским войскам возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступлений.

При этом Путин не может ожидать, что Украина возьмет и прислушается к его призыву. Но тогда российский диктатор сможет с легкостью заявить, что украинское правительство якобы не захотело пойти на уступки и якобы не желает двигаться в сторону переговоров.

Эксперты Института изучения войны считают, что если бы Путин серьезно относился к прекращению огня на Рождество, то объявил бы заранее, а не за 24 часа. А так — это выглядит как попытка обвинить Украину в не желании добиваться мира.

А себя Путин хочет выставить истинным защитником христианской веры. Ранее в Кремле неоднократно обвиняли Киев в якобы угнетении религиозных свобод в Украине.