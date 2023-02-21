Февраль, 21 в 15:31

Президент РФ Владимир Путин готовится к новой войне.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя сегодняшнее обращение российского диктатора к нации.

– Именно президент Путин начал эту империалистическую захватническую войну. Через год мы не видим признаков того, что он готовится к миру. Наоборот, как Путин ясно дал понять сегодня, он готовится к новой войне. Россия начинает новые наступления, мобилизует больше войск и выходит на Северную Корею и Иран, – сказал генсек на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Столтенберга, Североатлантический союз “обеспокоен тем, что Китай может планировать смертоносную поддержку войны России”.

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Также генсек НАТО в очередной раз подчеркнул необходимость срочно оказать поддержку Украине.

— Мы должны дать Украине то, что ей нужно для победы как суверенной независимой нации в Европе. Ключевые возможности должны быть достигнуты Украиной, прежде чем Россия сможет воспользоваться моментом, – сказал он.

Столтенберг добавил, что во время переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем они обсуждали наращивание производства для продолжения поддержки ВСУ.

— Мы договорились, что НАТО должно помочь Украине разработать эффективную, прозрачную и подотчетную систему закупок. Также мы договорились созвать встречу экспертов НАТО, ЕС и Украины, чтобы посмотреть, что мы еще можем сделать вместе, чтобы обеспечить Украину необходимым оружием, — отметил он.