В ночь на 24 июня российские войска атаковали Балаклею ударными беспилотниками.

Об этом сообщили начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Атака на Балаклею 24 июня: что известно

По предварительным данным, российские войска нанесли удар беспилотниками по территории одного из районов Балаклеи.

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Под огнем оказались частные жилые застройки города, повреждены по меньшей мере четыре частных жилых дома, магазин и хозяйственная постройка.

На местах попаданий вспыхнули пожары.

В результате атаки на Балаклею сегодня погибла 56-летняя женщина. Еще одна пострадавшая — 21-летняя местная жительница — получила острую реакцию на стресс.

Начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов отметил, что с первых минут после удара на месте работают все соответствующие службы.

Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки на Балаклею 24 июня и оказание помощи жителям.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 582-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Виталий Карабанов

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