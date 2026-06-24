Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 24 июня: ВСУ уничтожили 1260 оккупантов и 60 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали по меньшей мере 1 260 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 24 июня 2026 года
- личного состава — около 1 395 790 (+1 260) человек;
- танков — 12 056 (+6) ед;
- боевых бронированных машин — 24 816 (+4) ед;
- артиллерийских систем — 44 664 (+60) ед;
- РСЗО — 1 889 (+2) ед;
- средств ПВО — 1 440 (+3) ед;
- самолетов — 436 (+0) ед;
- вертолетов — 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов — 1 726 (+7) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня- 369 888 (+1 873) ед;
- крылатых ракет — 4 787 (+0) ед;
- кораблей/катеров — 33 (+0) ед;
- подводных лодок — 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 111 257 (+430) ед;
- специальной техники — 4 333 (+4) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 582-е сутки.
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