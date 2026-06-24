За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали по меньшей мере 1 260 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 24 июня 2026 года

личного состава — около 1 395 790 (+1 260) человек;

танков — 12 056 (+6) ед;

боевых бронированных машин — 24 816 (+4) ед;

артиллерийских систем — 44 664 (+60) ед;

РСЗО — 1 889 (+2) ед;

средств ПВО — 1 440 (+3) ед;

самолетов — 436 (+0) ед;

вертолетов — 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов — 1 726 (+7) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня- 369 888 (+1 873) ед;

крылатых ракет — 4 787 (+0) ед;

кораблей/катеров — 33 (+0) ед;

подводных лодок — 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 111 257 (+430) ед;

специальной техники — 4 333 (+4) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 582-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.