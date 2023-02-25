Февраль, 25 в 17:01

25 февраля днем в Белгородской области РФ прогремели мощные взрывы.

Как сообщают местные жители, звуки громких “хлопков” были слышны в нескольких районах региона.

По данным местные Telegram-каналов, взрывы слышали жители Шебекинского городского округа, Волоконовского района и поселка Разумное.

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На данный момент местные власти не комментировали инциденты. Также пока не понятно, каковы причины взрывов.

Напомним, что в четверг, 23 февраля, в российской Белгородской области упал самолет Минобороны РФ.

А в воскресенье, 5 февраля, в Белгороде раздался взрыв, после чего вверх поднялся столб дыма.

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