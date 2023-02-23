В Белгородской области упал военный самолет Су-25, пилот погиб
В четверг, 23 февраля, в российской Белгородской области упал самолет Минобороны РФ.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС, — написал он.
Как сообщили в Минобороны РФ, потерпел катастрофу Су-25 ВКС России. Указано, что штурмовик “возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи”.
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— Летчик погиб, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность, — добавили в ведомстве.
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