Февраль, 27 в 12:17

Как только основная часть из 300 тыс. мобилизованных резервистов прибыла на войну, президент Владимир Путин разрешил минобороны РФ восстановить контроль над всеми российскими силами в Украине.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

11 января 2023 года Путин назначил Валерия Герасимова главнокомандующим войсками РФ в Украине, подчинив ему Сергея Суровикина.

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Минобороны РФ начало активно интегрировать 1-й и 2-й (“ДНР” и “ЛНР”) армейские корпуса в регулярную армию России. Также минобороны увольняет доверенных лиц, что вызывает протест в ультранационалистическом сообществе.

Минобороны России также пытается запретить группировке боевиков Вагнера получать боеприпасы из государственных складов и прекратило вербовку Вагнером заключенных. Российское минобороны теперь само вербует заключенных.

Герасимов убрал “вагнеровцев” из Бахмута и начал вводить в этот район российские подразделения. Кроме того, пропагандистские СМИ по указанию Герасимова должны в отношении ЧВК Вагнера использовать эвфемизмы без упоминания названия группировки.

Сообщается, что минобороны России хочет ограничить деятельность провоенных блогеров на передовой и вводит новые правила оперативной безопасности и дисциплины.