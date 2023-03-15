В РФ некоторые чиновники сдали паспорта в ФСБ – британская разведка
Российские чиновники после вторжения РФ в Украину подвергаются все более строгим ограничениям относительно выезда за границу.
И чем ближе чиновники к верхушке власти, тем жестче ограничения, отмечают в разведке Минобороны Великобритании.
В оборонном ведомстве предполагают, что некоторым должностным лицам даже пришлось сдать свои паспорта в Федеральную службу безопасности.
Есть информация, что сотрудникам Кремля запрещены какие-либо международные туристические поездки.
К тому же, добавляют британские разведчики, существует реалистичная вероятность, что ограничения на поездки в дальнейшем коснутся еще больше работников государственного сектора.
– Ограничения, берущие начало с советских времен, были усилены еще после аннексии Крыма в 2014 году, – напоминают в разведке Минобороны Великобритании.
Британские разведчики не исключают, что такими жесткими мерами в РФ стремятся предотвратить побег или дезертирство чиновников, недовольство которых в последнее время только растет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 385-е сутки.
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