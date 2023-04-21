В российском Белгороде прогремел мощный вечером 20 апреля.

Об этом сообщили белгородские Telegram-каналы, в частности канал Жесть Белгород.

Указанное сообщество опубликовало фотографию огромной воронки, которая находится, как утверждается, на одной из улиц недалеко от центра города.

Другой Telegram-канал под названием Блетгород пишет, что “звука взрыва вроде бы не было, но была мощная вибрация”.

По данным российского Telegram-канала Baza, взрыв повредил часть дома, а в одной из квартир якобы нашли обломки снаряда. Пока неизвестно, какой “снаряд” мог бы вызвать такую воронку.

Перед этим российские медиа писали, что в области были слышны взрывы.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков назвал взрыв чрезвычайным происшествием. По его информации, пострадавших нет.

— На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения стекла в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи, — написал он.

Украинские представители власти или военные не комментировали происшествие.

Фото: Белгород Подслушано

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