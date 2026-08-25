Субсидии на неотапливаемый сезон продолжают выплачивать автоматически. В августе Пенсионный фонд провел плановый перерасчет для домохозяйств, в которых доход изменился более чем на 50%.

Факты ICTV рассказывают, что следует знать украинцам о субсидиях с 1 сентября 2026 года.

Субсидии с 1 сентября: изменятся ли правила

С 1 сентября в Украине не вводятся новые общие правила назначения жилищных субсидий. Выплаты, назначенные на неотапливаемый сезон с 1 мая по 30 сентября, продолжают поступать автоматически.

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Повторно обращаться в Пенсионный фонд нужно только в случаях, когда изменился состав домохозяйства, имущественное положение или возникли другие обстоятельства, которые могут повлиять на право помощи.

При расчете субсидии учитывают совокупный доход семьи. В него могут входить, в частности, заработная плата, пенсии, доходы от продажи имущества, арендная плата и другие доходы, информацию о которых получает Пенсионный фонд от государственных органов или от самого заявителя.

Когда субсидию могут перечислить

Пенсионный фонд дважды в год – в марте и августе – автоматически пересматривает размер субсидии для домохозяйств, в которых среднемесячный совокупный доход изменился более чем на 50%.

Августовский перерасчет 2026 проводили путем сравнения доходов за I и II кварталы 2026 года с доходами за III и IV кварталы 2025 года. Именно последние учитывались при назначении субсидии с мая 2025 года.

Поэтому для части украинцев размер пособия после перерасчета мог как увеличиться, так и уменьшиться. Следует заметить, что такой перерасчет производится автоматически.

Из-за чего могут отменить или уменьшить субсидию

Право на жилищную субсидию зависит не только от доходов, но и от имущественного положения домохозяйства, сообщает Пенсионный фонд. Выплату могут не назначить или прекратить, если семья отвечает определенным критериям.

В частности, субсидию могут не назначить, если:

площадь квартиры превышает 130 кв. м, а дома – 230 кв. м;

в собственности есть авто, которому менее пяти лет, или более одного транспортного средства в возрасте до 15 лет;

у совершеннолетних членов домохозяйства отсутствуют доходы или их среднемесячный доход меньше минимальной зарплаты, а также за них недостаточно уплачен единый социальный взнос;

член домохозяйства находился за границей совокупно более 60 дней;

в течение 12 месяцев перед обращением за субсидией осуществлена ​​покупка недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг и т.п. на сумму свыше 100 тыс. грн;

есть просроченная более трех месяцев задолженность за коммунальные услуги на сумму свыше 680 грн;

не возвращена излишне выплаченная субсидия за предыдущие периоды;

наличие задолженности по алиментам более трех месяцев;

в собственности семьи есть более одного жилого помещения;

на банковских депозитах более 100 тыс. грн;

в течение 12 месяцев перед обращением приобретена валюта или банковские металлы на сумму свыше 50 тыс. грн;

жилье, на которое оформляется субсидия, сдается в аренду внутренне перемещенному лицу, получающему помощь на оплату аренды.

В то же время, для отдельных категорий граждан предусмотрены исключения, поэтому конкретное решение зависит от обстоятельств домохозяйства.

Субсидии в регионах

В частности, в Виннице после повышения с 1 июля 2026 тарифа на воду до 81,01 грн за кубометр ввели ежемесячную муниципальную компенсацию.

Ее размер составляет 113,8 грн на одного человека, если в доме есть горячая вода, или 149,5 грн, если такового нет.

Оформить компенсацию могут жители Винницы и внутренне перемещенные лица через Прозорі офіси.

Что нужно сделать субсидиантам в сентябре

Для большинства получателей жилищных субсидий с 1 сентября ничего дополнительно делать не нужно. Если право на пособие сохраняется, выплаты будут продолжены автоматически.

В то же время об изменениях, которые могут повлиять на назначение субсидии, следует уведомить Пенсионный фонд. Это касается, в частности, изменения состава домохозяйства или имущественного положения.

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