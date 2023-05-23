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Валентина Чорна, редактор ленты

Цели операции достигнуты: легион Свобода России сообщил об уничтожении мотострелковой роты РФ

Бєлгород

В Белгородской области уничтожили мотострелковую роту ВС РФ и несколько единиц их бронетехники.

Об этом в Telegram сообщили бойцы легиона Свобода России.

Отмечается, что “цели миротворческой операции в Белгородской области РФ” были успешно достигнуты.

— Целью миротворческой операции в Белгородской области РФ было создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной, уничтожение силовиков, которые служат путинскому режиму, и демонстрация народу России того, что возможно создание очагов сопротивления и успешная борьба с путинским режимом. Эти цели операции были успешно достигнуты, — говорится в сообщении.

По данным легиона, сегодня в боях была уничтожена мотострелковая рота российской армии.

— Во время вчерашних боев силы ФСБ были разгромлены и в панике отступили. На место выдвинулись подразделения российской армии, которые попытались провести контратаку. Сегодня, 23 числа, во время боев легион уничтожил мотострелковую роту армии РФ, — сказал боец легиона Свобода России.

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Белгород, Война в Украине, Россия
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