Цели операции достигнуты: легион Свобода России сообщил об уничтожении мотострелковой роты РФ
В Белгородской области уничтожили мотострелковую роту ВС РФ и несколько единиц их бронетехники.
Об этом в Telegram сообщили бойцы легиона Свобода России.
Отмечается, что “цели миротворческой операции в Белгородской области РФ” были успешно достигнуты.
— Целью миротворческой операции в Белгородской области РФ было создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной, уничтожение силовиков, которые служат путинскому режиму, и демонстрация народу России того, что возможно создание очагов сопротивления и успешная борьба с путинским режимом. Эти цели операции были успешно достигнуты, — говорится в сообщении.
По данным легиона, сегодня в боях была уничтожена мотострелковая рота российской армии.
— Во время вчерашних боев силы ФСБ были разгромлены и в панике отступили. На место выдвинулись подразделения российской армии, которые попытались провести контратаку. Сегодня, 23 числа, во время боев легион уничтожил мотострелковую роту армии РФ, — сказал боец легиона Свобода России.