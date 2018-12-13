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Секс-скандал в Ватикане: Папа Римский уволил двух советников

Папа Римский уволил двух кардиналов из кабинета своих советников по будущему католической церкви.

Папа Римский уволил двух советников, сообщает издание The New York Times.

Причиной увольнения стал сексуальный скандал.

По информации издания, один из кардиналов Джордж Пелль обвинялся в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

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Другой кардинал Франсиско Хавьер Эррасурис обвиняется в аналогичных действиях.

Ранее Папа Римский Франциск утвердил декреты об удалении из монашества девятерых украинских монахов за экзорцизм.

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