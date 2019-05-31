В КНДР казнили пятерых чиновников за безрезультатный саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В Пхеньяне (КНДР) казнили пятерых высокопоставленных чиновников, которые отвечали за проведения саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Отмечается, что специального представителя Государственного совета КНДР по политике в отношении США Кима Хека Чхоля казнили в марте после саммита, которые завершился провалом.

Еще четыре представителя МИД КНДР, участвовавшие в переговорах, также были казнены.

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Им предъявили шпионаж в пользу США.

Остальные участники саммита, включая переводчика Ким Чен Ына, отправили в исправительные лагеря.

Напомним, саммит проходил во Вьетнаме 27-28 февраля. После переговоров, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не подписали никаких документов.

К слову, 25 апреля Ким Чен Ын впервые посетил Россию и провел переговоры с Владимиром Путиным.