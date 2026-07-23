Возвращайся: Леся Никитюк эмоционально обратилась к близкому другу, который в реанимации
Телеведущая и блоггер Леся Никитюк поддержала своего близкого друга и коллегу — шеф-редактора проектов Нового канала Хто зверху и єПитання Игоря Новинчука, который сейчас находится в реанимации.
Также зрителям он хорошо известен по образу водителя Богдана Богдановича в юмористическом тревел-шоу LeМаршрутка.
Леся Никитюк поддержала Богдана Богдановича
На фоне новостей о госпитализации и тяжелом состоянии Новинчука, телеведущая опубликовала в Instagram-сторис архивное совместное фото с коллегой и обратилась к нему с теплыми словами поддержки.
— Друг, мы так давно работаем вместе… Я тебя так надолго не отпускала! Возвращайся, пожалуйста, — написала Леся Никитюк.
Подробности о состоянии здоровья Игоря Новинчука и причинах его госпитализации не разглашаются, однако поклонники и коллеги продолжают высказывать слова поддержки и желают ему скорейшего выздоровления.
Ранее Леся Никитюк после массированных атак РФ уехала из Киева и показала, где сейчас с сыном. Телеведущая показала дорогу, прогулку и семейный отдых.
Фото: Леся Никитюк