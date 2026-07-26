Полнолуние традиционно считают периодом, когда эмоции могут становиться сильнее, а люди — внимательнее к собственным ощущениям и переживаниям.

Издавна полнолуние связывали с завершением одного этапа и подготовкой к новому. Именно поэтому этот день считали благоприятным для наведения порядка, переосмысления событий и отказа от всего лишнего.

В августе 2026 года полнолуние придется на конец месяца и пройдет под знаком Рыб. Оно совпадет с 16-м и 17-м лунными днями, которые в астрологических трактовках ассоциируются с гармонией, творчеством и обострением интуиции.

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Когда будет полнолуние в августе 2026

В августе 2026 года полнолуние наступит 28 августа. Пик фазы придется на 07:19.

На протяжении всего дня Луна будет находиться в знаке Рыб. До 16:51 продлится 16-й лунный день, после чего начнется 17-й.

Символом 16-го лунного дня считается голубь. Во многих трактовках этот день называют периодом внутренней чистоты, душевного равновесия и примирения.

Именно поэтому 28 августа советуют избегать конфликтов, грубых слов и чрезмерной эмоциональности. Особенно внимательными стоит быть в общении с близкими, чтобы не допустить недоразумений.

В то же время день считается благоприятным для уборки, творчества, путешествий, очищающих практик и спокойного отдыха. Также существует поверье, что сны в этот день могут быть особенно содержательными.

Влияние полнолуния на деятельность человека

Полнолуние традиционно ассоциируется с повышенной эмоциональностью и обострением интуиции. В августе 2026 года этому будет способствовать и пребывание Луны в знаке Рыб.

Период считается благоприятным для творчества, искусства, домашних дел, путешествий и наведения порядка. Хорошим решением будет завершить накопившиеся дела, посвятить время отдыху или заняться тем, что приносит внутреннее спокойствие.

Также день подходит для новых начинаний, если они не связаны с поспешными или эмоциональными решениями.

В то же время не рекомендуется менять место работы, выяснять отношения или вступать в споры. Советуют также воздержаться от шумных застолий и употребления алкоголя, поскольку считается, что в этот день людям сложнее контролировать собственные эмоции и вредные привычки.

Что нельзя делать в полнолуние — народные поверья

В народных представлениях полнолуние считалось временем, когда любые негативные эмоции могут иметь более серьезные последствия.

Не рекомендуется:

ругаться и выяснять отношения;

одалживать деньги или отдавать ценные вещи;

употреблять алкоголь;

устраивать шумные застолья;

стричь или красить волосы;

сплетничать, завидовать и говорить обидные слова;

переутомляться физически или эмоционально.

Согласно поверьям, необдуманные поступки в этот день могут привлечь конфликты, потери или затяжные недоразумения.

Что можно делать в полнолуние — народные приметы

В народных поверьях полнолуние считалось временем очищения, завершения дел и внутреннего обновления. Наши предки верили, что в этот день стоит навести порядок дома, избавиться от ненужных вещей и оставить позади все, что мешает двигаться дальше.

Доброй приметой считалось завершить давние дела, подвести итоги и спокойно оценить результаты своего труда. Также полнолуние связывали с творчеством, поэтому день советовали посвятить искусству, музыке, чтению или другим занятиям, которые вдохновляют.

Особое значение придавали ночному небу. Согласно народным приметам, если полную Луну хорошо видно, это предвещает благоприятную погоду и хороший урожай. Также верили, что сны в ночь полнолуния могут содержать важные подсказки.

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