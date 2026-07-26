В течение недели российские войска применили против Украины почти 1700 дронов, более 1630 авиабомб и 95 ракет различных типов, более половины из которых — баллистические.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в социальных сетях утром 26 июля.

Зеленский о последствиях атак РФ по Украине за неделю

— Всего за эту неделю россияне применили против Украины почти 1700 дронов, более 1630 авиабомб и 95 ракет различных типов, среди них более половины — баллистические, — сказал глава государства.

По его словам, Украина ежедневно взаимодействует с международными партнерами, чтобы обеспечить украинских военных средствами для противодействия российским ударам.

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Зеленский подчеркнул, что необходимо лишить Россию возможности использовать баллистическое оружие для террора. Поэтому очень важно, чтобы пакеты противоракетной обороны поступали своевременно.

— Каждая ракета-перехватчик сейчас буквально помогает сохранять жизни людей, если она находится здесь, в украинских системах, а не на складах партнёров. Спасибо всем, кто помогает именно так, — добавил глава государства.

Что известно об атаке РФ ночью 26 июля

Утром 26 июля в Харькове прогремели взрывы. В Слободском районе барражирующий боеприпас Бандероль попал в частный дом. В результате удара здание было разрушено, еще более десяти домов получили повреждения.

Погиб один человек, еще девять пострадали. Среди раненых — двое детей.

Российские войска утром 26 июля атаковали Кривой Рог реактивным беспилотником. После попадания в здание торгового центра вспыхнул пожар.

По информации Воздушных сил ВСУ, во время ночной атаки российские войска в общей сложности применили против Украины 8 ракет и 136 беспилотников.

Среди использованного вооружения были одна управляемая авиационная ракета Х-59/69, семь баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 136 ударных беспилотников типа Shahed.

По состоянию на утро 26 июля Силы обороны Украины сбили или подавили одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, пять баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 104 дрона.

Сбитые или подавленные средствами РЭБ вражеские цели были зафиксированы на Севере, Юге и Востоке Украины.

Попадания двух баллистических ракет и 27 ударных БпЛА зафиксированы в 18 локациях. Ещё в семи локациях зафиксировано падение сбитых целей или их обломков.

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