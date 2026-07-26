Марта Бондаренко, редактор ленты
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На рассвете недалеко от Львова зафиксировали землетрясение магнитудой 2,8
Сегодня на рассвете, 26 июля, во Львовской области зафиксировали землетрясение.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Землетрясение во Львовской области 26 июля
Подземные толчки на глубине 4 км магнитудой 2,8 по шкале Рихтера зафиксировали на территории Пустомытовского городского общества Львовского района.
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По классификации это землетрясение относится к едва ощутимым.
12 мая ночью было зафиксировано землетрясение в Хустском районе Закарпатской области. Сила землетрясения составила 1,7 балла.
Утром 17 мая в Полтавском районе произошло землетрясение магнитудой 2,6. Эпицентр подземных толчков находился в Полтавском районе — между селами Воронянщина Шишацкого общества и Сивцы Диканской громады.
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