Сегодня на рассвете, 26 июля, во Львовской области зафиксировали землетрясение.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Землетрясение во Львовской области 26 июля

Подземные толчки на глубине 4 км магнитудой 2,8 по шкале Рихтера зафиксировали на территории Пустомытовского городского общества Львовского района.

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По классификации это землетрясение относится к едва ощутимым.

12 мая ночью было зафиксировано землетрясение в Хустском районе Закарпатской области. Сила землетрясения составила 1,7 балла.

Утром 17 мая в Полтавском районе произошло землетрясение магнитудой 2,6. Эпицентр подземных толчков находился в Полтавском районе — между селами Воронянщина Шишацкого общества и Сивцы Диканской громады.

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