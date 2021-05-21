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Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

Мир не должен оставаться непосвященным: Британия предлагает создать пандемический радар

Борис Джонсон

Великобритания предложила создать систему наблюдения и обнаружения новых штаммов Covid-19 для того, чтобы иметь возможность быстро разрабатывать новые вакцины.

С таким предложением выступил премьер-министр страны Борис Джонсон во время форума здоровья в Риме.

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По словам Джонсона, мир не должен оставаться непосвященным в борьбе с неконтролируемыми вирусами.

— Мы должны построить систему наблюдения XXI века по обмену данными в реальном времени, быстрого биохимического установления ДНК и ответы, — подчеркнул премьер.

Джонсон рассказал, что пандемический радар будет отслеживать появление новых мутаций коронавируса, а базироваться система будет на опыте Великобритании в борьбе с Covid-19.

Справедливое распределение вакцин

Компания Pfizer заявила, что будет продавать свои вакцины по разной цене в зависимости от уровня дохода страны.

Так, богатые страны будут покупать препарат за полную цену, страны со средним уровнем дохода половины, а бедные страны смогут приобрести по себестоимости.

Фото: Depositphotos

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