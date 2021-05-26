PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

Террор нужно остановить раз и навсегда: Тихановская анонсировала новые протесты

Світлана Тихановська

Светлана Тихановская анонсировала новые протесты в Беларуси.

Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова сказала, что режим самопровозглашенного президента Лукашенко на грани полной изоляции, а Тихановская отметила, что действия его власти привели к тому, что Беларусь превратилась в черное пятно на карте мира.

Читайте
Летайте там, где угробили 300 человек: реакция Лукашенко на воздушную блокаду Беларуси

В связи с этим, в видеообращении Тихановская призвала действовать открыто и остановить террор раз и навсегда.

— Ждать больше нечего — террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления, — заявили представители офиса Тихановской.

Заявление Тихановская сделала не только от имени своего офиса, к ней присоединились члены Координационного совета, Народного антикризисного управления, штаба Цепкало и Bypol и подчеркнули, что все демократические силы разделяют их мнение и оценку событий.

— Никто не может чувствовать себя в безопасности, пока мы все не остановим террор, — сказал член президиума Координационного совета и председатель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

По словам Тихановской, оппозиция приняла решение наращивать структуру партизанского движения внутри страны, а также стараться увеличивать международное давление и конкретные меры на действия Лукашенко.

Задержание Романа Протасевича

Внимание и возмущение мирового сообщества вызвал инцидент с оппозиционным блогером Романом Протасевичем. 23 мая он со своей девушкой находился на борту самолета авиакомпании Ryanair.

Самолет следовал из Афин в Вильнюс и получил внезапное сообщение о заминировании из-за которого совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.

После этого Протасевича и его девушку сразу арестовали.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка