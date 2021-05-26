Светлана Тихановская анонсировала новые протесты в Беларуси.

Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова сказала, что режим самопровозглашенного президента Лукашенко на грани полной изоляции, а Тихановская отметила, что действия его власти привели к тому, что Беларусь превратилась в черное пятно на карте мира.

В связи с этим, в видеообращении Тихановская призвала действовать открыто и остановить террор раз и навсегда.

— Ждать больше нечего — террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления, — заявили представители офиса Тихановской.

Заявление Тихановская сделала не только от имени своего офиса, к ней присоединились члены Координационного совета, Народного антикризисного управления, штаба Цепкало и Bypol и подчеркнули, что все демократические силы разделяют их мнение и оценку событий.

— Никто не может чувствовать себя в безопасности, пока мы все не остановим террор, — сказал член президиума Координационного совета и председатель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

По словам Тихановской, оппозиция приняла решение наращивать структуру партизанского движения внутри страны, а также стараться увеличивать международное давление и конкретные меры на действия Лукашенко.

Задержание Романа Протасевича

Внимание и возмущение мирового сообщества вызвал инцидент с оппозиционным блогером Романом Протасевичем. 23 мая он со своей девушкой находился на борту самолета авиакомпании Ryanair.

Самолет следовал из Афин в Вильнюс и получил внезапное сообщение о заминировании из-за которого совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.

После этого Протасевича и его девушку сразу арестовали.