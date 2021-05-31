Лукашенко токсичен, уходите в отставку: Тихановская обратилась к белорусским чиновникам

Белорусские чиновники должны массово уходить в отставку, поскольку самопровозглашенный президент Беларуси стал слишком токсичен для международного сообщества.

Такое мнение выразила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

По ее словам, после угона авиалайнера компании Ryanair и скандального ареста основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, а также его девушки Софии Сапеги — для мира стала очевидна невозможность дальнейшего сотрудничества с белорусским режимом.

— Больше некуда бежать от будущего, пора признать ответственность. Нужно решить этот кризис и остановить человека, который ведет нашу страну в пропасть. Присоединяйтесь к демократическим силам, за вами сейчас наблюдает вся страна, — призвала Тихановская.

Она также выразила уверенность, что Лукашенко является угрозой для всех чиновников, которые находились с ним рядом в любой момент его правления.

Тихановская подчеркнула, что необдуманные действия самопровозглашенного президента Беларуси ежедневно ухудшают положение не только людей из его ближайшего окружения, а и тех, кто по тем или иным причинам с ним сотрудничает.

Самоубийство 17-летнего белоруса из-за давления силовиков

Несколько дней назад 17-летний житель Минска Дмитрий Стаховский совершил самоубийство из-за давления силовиков.

Парень оставил предсмертную запись на своей странице в социальных сетях.

Правозащитники сообщили, что Стаховский был сиротой и жил в общежитии, сотрудники которого указали на парня как на участника массовых акций протеста.