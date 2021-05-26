В Беларуси покончил с собой 17-летний парень, на которого давили из-за митингов

В Минске 17-летний Дмитрий Стаховский покончил с собой. Парень был фигурантом уголовного дела об участии в массовых беспорядках 9-11 августа 2020 года в Беларуси.

Стаховский оставил предсмертную запись на своей странице в социальных сетях.

— Причиной стал Следственный комитет. Уже не секрет, что у меня была уголовная статья 293 ч.2. Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как самоубийство. Но мои силы были на исходе, — написал он.

Правозащитники сообщили, что Дмитрий был сиротой и жил в общежитии. Впоследствии сотрудники общежития указали на него как на участника протестов. Парня допросили по этому делу 25 мая.

Друг Дмитрия Стаховского рассказал, что он был администратором в игре Clash of Clans и арендовал квартиру.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что режим продолжает убивать людей.

— Режим продолжает убивать людей. Без разбора: и протестующих на улицах, и гордых узников совести, и таких, как Дима, который еще недавно строил планы на будущее и не хотел умирать. Мы уже не можем спасти Диму. Но мы должны спасти 9 млн белорусов, мы должны спасти себя как нацию, — написала она в Telegram.

Тихановская анонсировала новые протесты

Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова сказала, что режим самопровозглашенного президента Лукашенко на грани полной изоляции, а Тихановская отметила, что действия его власти привели к тому, что Беларусь превратилась в черное пятно на карте мира.

Тихановская призвала действовать открыто и остановить раз и навсегда террор.

Источник: Светлана Тихановская