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Абрамова Юлія |

Интервью Протасевича в Германии назвали позором для телеканала

протасевич

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт осудил так называемое признание журналиста и блогера Романа Протасевича.

По словам представителя Германии, задержанного журналиста так обработали психологически, а возможно, и физически, что он был вынужден сделать признание.

— Это — позор для телеканала, который это транслирует, и для белорусского руководства, демонстрирует пренебрежение к демократии и, собственно, нужно также сказать, пренебрежение к людям, — заявил Зайберт.

Мнение лидера Германии разделяет и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Она также заявила, что показания Роман Протасевич дал под давлением и пытками.

А отец журналиста считает, что его сына могли накачать психотропными веществами.

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Интервью Протасевича

3 июня государственный канал ОНТ распространил интервью с задержанным Романом Протасевичем. Журналист отвечал на вопросы и признался в организации несанкционированных акций протеста в 2020 году.

Протасевич якобы признал, что был участником подготовки покушения на Лукашенко и заявил, что уважает самопровозглашенного президента Беларуси.

Источник: Укринформ

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