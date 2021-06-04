Отец задержанного белорусского оппозиционера Романа Протасевича считает, что его сын в недавнем интервью гостелеканалу делал заявления в результате пыток и запугиваний. Он также предположил, что Романа могли накачать психотропными веществами.
По его словам, признания сына являются последствиями более чем недельного пребывания в застенках СИЗО КГБ Беларуси.
— У Романа постоянно идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и между тем, что он никогда в жизни не сказал бы. Это очень заметно по лицу… Сначала его пытались душить, били. Сейчас видны следы от наручников. Сколько его держали — страшно даже предположить. Его запугали, — сказал Дмитрий Протасевич.
Он также считает, что Романа могли заставить употреблять психотропы.
Отец Протасевича отметил, что слова сына не могут быть правдой, а написаны белорусскими властями. По его словам, Роман сделал такие признания из-за постоянных пыток.
— У меня нет никаких сомнений: то, что говорит Роман – это результат его запугивания, результат постоянного психологического, физического насилия над ним. Это результат того, что его просто-напросто запугали, пригрозили, может быть, жизнью девушки и его жизнью. Я не знаю, мне сложно предположить, и тяжело вообще об этом говорить, — заявил отец оппозиционера.
Он добавил, что его сын никогда не сказал бы таких слов сам.
Интервью Протасевича
3 июня Протасевич дал якобы добровольно интервью провластному белорусскому телеканалу.
В частности, он рассказал об “уважении” к самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко.
Также он заявил, что деятельность белорусской оппозиции во главе с Тихановской якобы финансируют литовские налогоплательщики и частные спонсоры.
Источник: Настоящее время