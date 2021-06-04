Отец задержанного белорусского оппозиционера Романа Протасевича считает, что его сын в недавнем интервью гостелеканалу делал заявления в результате пыток и запугиваний. Он также предположил, что Романа могли накачать психотропными веществами.

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По его словам, признания сына являются последствиями более чем недельного пребывания в застенках СИЗО КГБ Беларуси.

— У Романа постоянно идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и между тем, что он никогда в жизни не сказал бы. Это очень заметно по лицу… Сначала его пытались душить, били. Сейчас видны следы от наручников. Сколько его держали — страшно даже предположить. Его запугали, — сказал Дмитрий Протасевич.

Он также считает, что Романа могли заставить употреблять психотропы.

Отец Протасевича отметил, что слова сына не могут быть правдой, а написаны белорусскими властями. По его словам, Роман сделал такие признания из-за постоянных пыток.

— У меня нет никаких сомнений: то, что говорит Роман – это результат его запугивания, результат постоянного психологического, физического насилия над ним. Это результат того, что его просто-напросто запугали, пригрозили, может быть, жизнью девушки и его жизнью. Я не знаю, мне сложно предположить, и тяжело вообще об этом говорить, — заявил отец оппозиционера.

Он добавил, что его сын никогда не сказал бы таких слов сам.

Интервью Протасевича

3 июня Протасевич дал якобы добровольно интервью провластному белорусскому телеканалу.

В частности, он рассказал об “уважении” к самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко.

Также он заявил, что деятельность белорусской оппозиции во главе с Тихановской якобы финансируют литовские налогоплательщики и частные спонсоры.

Источник: Настоящее время