Американский мотоциклист погиб в штате Вашингтон, когда пытался установить мировой рекорд по дальности прыжка.

Алекс Харвилл разбился во время тренировки.

На шоу в городе Мозес-Лейк в штате Вашингтон каскадер пытался преодолеть прыжком расстояние в 107 м, однако он не долетел и ударился о склон холма.

При аварии Харвилла перебросило через руль, с него слетел шлем.

Видео смертельного прыжка каскадера распространили в Твиттере.

