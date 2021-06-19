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Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

В США погиб каскадер, который пытался установить рекорд дальности прыжка

День мотоцикліста 2019

Американский мотоциклист погиб в штате Вашингтон, когда пытался установить мировой рекорд по дальности прыжка.

Алекс Харвилл разбился во время тренировки.

На шоу в городе Мозес-Лейк в штате Вашингтон каскадер пытался преодолеть прыжком расстояние в 107 м, однако он не долетел и ударился о склон холма.

При аварии Харвилла перебросило через руль, с него слетел шлем.

Видео смертельного прыжка каскадера распространили в Твиттере.

Алекс Харвилл был профессиональным каскадером, он ранее уже устанавливал рекорды по дальности прыжка на мотоцикле. В 2013 году он пролетел более 90,5 м.

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Источник: ВВС

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