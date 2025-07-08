На каких специальностях будет меньше бюджетных мест в 2025 году: все об изменениях

В 2025 году широкий госзаказ имеют такие специальности, как сфера ИТ, образование, медицина, психология, инженерия, терапия и реабилитация, архитектура, строительство, агрономия и сельское хозяйство.

Однако есть и такие направления, которые менее востребованы на рынке труда. Поэтому государство пытается мотивировать молодежь поступать прежде всего на более востребованные специальности.

На каких специальностях уменьшат количество бюджетных мест в 2025 году и что известно о предоставлении грантов — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

На каких специальностях будет меньше бюджетных мест в 2025 году

Заместитель главы Министерства образования Украины (МОН) Михаил Винницкий в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал, что сейчас есть определенные специальности, которые называют конъюнктурными.

То есть они пользуются спросом у абитуриентов, но после получения образования молодежь, к сожалению, не находит работу по специальности.

В частности, к таким специальностям относятся: менеджмент, экономика, право, журналистика, туризм, ресторанный бизнес, учет и аудит, финансы и т.д.

Такие специалисты сейчас менее востребованы на рынке труда. Поэтому на невостребованных специальностях уменьшат количество бюджетных мест, а обучение в 2025 году подорожает.

— Эти специальности популярны, но мы не прогнозируем большого количества вакансий после завершения обучения. В этом году для таких специальностей введена индикативная себестоимость. Это означает, что обучение по контракту будет достаточно дорогим. Гранты предоставляются только второго уровня, в частности, нужно на НМТ набрать 170 баллов по двум предметам. Также будет относительно мало бюджетных мест, — отметил Михаил Винницкий.

То есть, по словам чиновника, в 2025 году, вероятно, будет меньше бюджетных мест и гранты будут менее доступны.

К сведению, в 2024 году больше всего государственных мест было предоставлено на такие специальности, как 014 Среднее образование, 222 Медицина, 122 Компьютерные науки и другие.

Однако в 2025 году система распределения госзаказа изменится.

По словам заместителя министра образования и науки, финансирование специальностей, для которых на рынке труда уже достаточно специалистов, будет сокращено.

Вместо этого приоритет останется за направлениями, которые пользуются государственной поддержкой, в частности инженерия, транспорт, естественные науки, медицина и психология, ведь потребность в таких квалифицированных кадрах в данный момент остается высокой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.