На каких специальностях будет меньше бюджетных мест в 2025 году: все об изменениях
В 2025 году широкий госзаказ имеют такие специальности, как сфера ИТ, образование, медицина, психология, инженерия, терапия и реабилитация, архитектура, строительство, агрономия и сельское хозяйство.
Однако есть и такие направления, которые менее востребованы на рынке труда. Поэтому государство пытается мотивировать молодежь поступать прежде всего на более востребованные специальности.
На каких специальностях уменьшат количество бюджетных мест в 2025 году и что известно о предоставлении грантов — читайте в материале Фактов ICTV.
На каких специальностях будет меньше бюджетных мест в 2025 году
Заместитель главы Министерства образования Украины (МОН) Михаил Винницкий в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал, что сейчас есть определенные специальности, которые называют конъюнктурными.
То есть они пользуются спросом у абитуриентов, но после получения образования молодежь, к сожалению, не находит работу по специальности.
В частности, к таким специальностям относятся: менеджмент, экономика, право, журналистика, туризм, ресторанный бизнес, учет и аудит, финансы и т.д.
Такие специалисты сейчас менее востребованы на рынке труда. Поэтому на невостребованных специальностях уменьшат количество бюджетных мест, а обучение в 2025 году подорожает.
— Эти специальности популярны, но мы не прогнозируем большого количества вакансий после завершения обучения. В этом году для таких специальностей введена индикативная себестоимость.
Это означает, что обучение по контракту будет достаточно дорогим. Гранты предоставляются только второго уровня, в частности, нужно на НМТ набрать 170 баллов по двум предметам. Также будет относительно мало бюджетных мест, — отметил Михаил Винницкий.
То есть, по словам чиновника, в 2025 году, вероятно, будет меньше бюджетных мест и гранты будут менее доступны.
К сведению, в 2024 году больше всего государственных мест было предоставлено на такие специальности, как 014 Среднее образование, 222 Медицина, 122 Компьютерные науки и другие.
Однако в 2025 году система распределения госзаказа изменится.
По словам заместителя министра образования и науки, финансирование специальностей, для которых на рынке труда уже достаточно специалистов, будет сокращено.
Вместо этого приоритет останется за направлениями, которые пользуются государственной поддержкой, в частности инженерия, транспорт, естественные науки, медицина и психология, ведь потребность в таких квалифицированных кадрах в данный момент остается высокой.