Белый дом готовит новый пакет санкций против Северного потока-2 — Салливан

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет санкций против газопровода Северный поток-2.

Об этом в ходе брифинга заявил советник главы Белого дома Джейк Салливан.

— Ограничительные меры будут применены в любом случае. Мы будем сопротивляться любой вредоносной активности РФ, — заявил Салливан.

По его словам, после того, как Белый дом убедится, что санкции против СП-2 достигли своей цели, команда президента США приступит к подготовке еще одного пакета ограничений за применение химического оружия в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Условия ослабления антироссийских санкций

В пятницу, 18 июня, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что США не будут ослаблять и отменять санкции против России, введенные ранее из-за вооруженной агрессии против Украины.

По ее словам, Джо Байден четко дал об этом понять в ходе встречи с Владимиром Путиным.

Она также добавила, что Украина – государство, в отношении которого между США и Россией возникают больше всего разногласий.