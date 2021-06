Накануне футбольного матча Дания-Россия в рамках Евро-2020 был осквернен памятник Тарасу Шевченко в Копенгагене.

Об этом говорится на Facebook-странице посольства Украины в Дании.

Дипломаты выступили с официальным осуждением такого проявления вандализма: памятник украинскому поэту раскрасили в российский триколор с соответствующими пропагандистскими призывами.

— Категорически осуждаем это проявление вандализма и провокацию против Украины. Никакой “гражданской” войны в Украине нет, а есть только преступные действия Кремля, преследующие все святое для каждого украинца в любом уголке мира, — указано в заявлении.

Памятник Тарасу Шевченко был восстановлен в тот же день усилиями посольства.

Пользователи соцсетей убеждены, что к вандализму, вероятнее всего, могут быть причастны российские болельщики.

Источник: Embassy of Ukraine to the Kingdom of Denmark