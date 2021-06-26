Посол Германии оценила возможность нападения РФ на Украину без транзита газа

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен назвала спекуляцией возможность нападения Российской Федерации на Украину при отсутствии газового транзита.

По мнению Фельдгузен, в настоящее время неизвестно, может ли это произойти. Она отметила, что об угрозе национальной безопасности из-за строительства проекта Северный поток-2 говорит не только правительство Украины, но и других стран, среди которых, в частности, Польша и страны Балтии.

— Украина имеет достаточно влиятельных партнеров в ЕС. Они тесно сотрудничают, чтобы доказать свои опасения, которые я считаю реальными. Что можно сделать — это другой вопрос. Думать, что Россия может напасть на Украину, если не будет газового транзита — это спекуляция. Мы не знаем, произойдет это или нет, — подчеркнула посол Германии.

Северный поток-2 — проект по расширению газопровода в Балтийском море. После его запуска Российская Федерация может прекратить транзитную транспортировку газа через Украину в Европу.

Транзит газа ежегодно приносит в государственный бюджет около трех млрд грн. Кроме того, ряд государств отмечает, что они против завершения строительства проекта. Из-за этого США вводили санкции на строительную компанию, которая занимается созданием водопровода.