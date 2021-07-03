Сенатор США заблокировал назначения в Госдеп из-за Северного потока-2

Планы Сената Соединенных Штатов Америки утвердить кандидатов на важные дипломатические должности приостановлены из-за возражений сенатора США Теда Круза.

Он блокирует всех кандидатов от Госдепартамента, чтобы оказать давление на администрацию президента США Джо Байдена относительно российского газопровода Северный поток-2.

13 кандидатов, утвержденных Комитетом по международным отношениям Сената, находятся в неопределенном состоянии, поскольку Круз откладывает полное утверждение Сенатом.

Таким образом политик намерен заставить администрацию ввести санкции против компании, контролирующей строительство российского трубопровода. Ранее команда Байдена заявила, что санкции уже не смогут остановить строительство.

Государственный департамент США уже внедрял санкции против некоторых организаций, участвующих в проекте, однако отменил их против компании, занимающейся строительством Северного потока-2.

По плану проекта, трубопровод увеличит поставки российского газа в Германию. В связи с этим Украина понесет огромные убытки, поскольку экономика государства зависит, в частности, от платы за газ, проходящий через страну. Эксперты уверены, что это может усилить влияние России.

Ряд стран выступили против строительства Северного потока-2. По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, российский газопровод угрожает безопасности не только Украины.

Источник: NBC News