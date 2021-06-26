США и Германия планируют помочь Украине в сфере энергетики из-за Северного потока-2

США и Германия намерены договориться относительно укрепления энергетической инфраструктуры и компенсации транзитных сборов Украине, которые государство может потерять после завершения строительства Северного потока-2.

В то же время США и Германия изучают способы усиления сдерживания агрессии Российской Федерации при помощи санкций. Государства планируют заключить сделку, которая сможет ослабить геополитические выгоды Москвы от Северного потока-2.

По данным Bloomberg, ее планируют подготовить к визиту канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон в июле.

Среди возможных мероприятий — помощь в строительстве электростанций для Украины, развитие инфраструктуры и увеличение поставок газа из Германии.

В то же время, по данным СМИ, Германия заявила о своей готовности вести переговоры с РФ о продлении транзита российского газа через Украину.

В августе Государственный департамент США должен обнародовать новый отчет о Северном потоке-2 для Конгресса, а также организаций и людей, участвовавших в его создании.